Auto versperrte sich selbst: Kleinkind von Helfer befreit

Die Diebstahlsicherung ihres Autos wurde Mama Jennifer P. am Dienstag beinahe zum Verhängnis. Sie hatte Töchterchen Valentina (17 Monate alt) vom Kindergarten abgeholt, die Kleine im Kindersitz angehängt und dann die Türe geschlossen um auf die andere Seite des Fahrzeugs zu gehen und loszufahren. Doch genau in diesen Sekunden versperrte sich das Auto von selbst. Mit Valentina und Schlüssel im Inneren.

Die Mutter bewahrte Ruhe und rief den ÖAMTC zur Hilfe. "Bei diesen Einsätzen zählt jede Minute", weiß Pannenfahrer Manfred Mirwald, der rasch vor Ort war und das Auto dank Spezialwerkzeug mit wenigen Handgriffen öffnete. Jennifer P. freute sich über die schnelle Hilfe: "In den ersten Minuten war Valentina noch gut drauf und winkte mir zu. Aber irgendwann hat sie gemerkt, dass ich nicht zu ihr konnte und fing an zu weinen. Zum Glück konnte ich sie dann bald wieder in die Arme nehmen."



30.000 Fälle pro Jahr

Besonders war der Einsatz in diesem Fall nur, weil ein Kleinkind eingeschlossen war, allgemein ist Jennifer P. aber alles andere als die Einzige, der ein derartiges Missgeschick passierte. Jedes Jahr rufen allein beim ÖAMTC 30.000 ausgesperrte Autofahrer an.

Wenn ein Kind eingesperrt ist, wird der Einsatz nach vorne gereiht und ein Pannenfahrer sofort losgeschickt. "Auch wenn die Temperaturen im Frühling noch nicht so hoch sind, kann die Sonneneinstrahlung den Innenraum eines Autos stark aufheizen. Das wird für eingesperrte Kinder rasch ungemütlich und möglicherweise sogar lebensgefährlich", so Mirwald.

Meistens sperren sich Autofahrer aus, weil sie den Schlüssel im Auto vergessen. Allerdings: "Viele Fahrzeuge sperren automatisch zu, wenn man binnen 30 Sekunden keine Türe öffnet. Generell bringen daher Autofahrer die Diebstahlvorkehrungen ihrer eigenen Fahrzeuge in unangenehme Situationen", erklärt der erfahrene Pannenhelfer.

