Hollabrunn 16. Mai 2019 15:42; Akt: 16.05.2019 15:47 Print

Autolenker fuhr Frau am Schutzweg an, raste davon

Ein unbekannter Autolenker fuhr am Donnerstag in Hollabrunn am Hauptplatz eine 88-Jährige an und flüchtete, die Polizei bittet um Hinweise.