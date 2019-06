Autounfall: Mann landete in Schockraum

Schwerer Verkehrsunfall in Schwadorf bei Wien in der Industriestraße am Donnerstagmorgen: Laut ersten Infos kollidierten zwei Pkw. Die Unfallursache ist noch unklar. Ein etwa 35-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt und musste vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 in den Schockraum des Unfallkrankenhauses Wien-Meidling gebracht werden.

Feuerwehren (die Feuerwehr Schwadorf mit 14 Mann und drei Fahrzeugen), Rotes Kreuz und Polizei standen im Einsatz. Die Erhebungen zur Unfallursache laufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)