Beagle "Ebony" in Shanghai bei Welthundeausstellung

Zoe Zauner aus Kirchberg am Wagram (Verein Junge Hundefreunde Austria) wird Österreich bei der Welthundeausstellung in Shanghai mit dem Beagle „Ebony“ (Verein Vienna Calling) im Junior Handling repräsentieren. Vor dem Abflug wünschte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) Zoe und dem ganzen Team viel Erfolg.

Beim Junior Handling wird in erster Linie beurteilt, wie die Junioren den Hund präsentieren, wie sie miteinander umgehen und welche Beziehung zwischen dem jungen Hundeführer und dem Hund besteht. Junior Handling ist eine Sportart, die die Beziehung zwischen Kindern und Jugendlichen und Hunden fördert.

Das Ziel der Vertreter ist mit der Teilnahme in China ein Zeichen für die Fürsorge und Liebe der Hunde zu setzen, und auch in diesem fernen Land zu zeigen, welch hohen Stellenwert Hunde in unserem Leben haben.







(Lie)