Bei Fußballfeier: Hund biss Kind (2) ins Gesicht

Blutiges Ende einer fröhlichen Kinderfußballparty im Bezirk Amstetten am Wochenende: Ein elfjähriger Bernhardiner-Berner Sennen-Mischling ohne Beißkorb und ohne Leine hatte am Tisch ein übrig gebliebenes Würstel fixiert. Just in diesem Moment griff ein Zweijähriger nach einer Semmel.

Umfrage Strenge Regeln für Hundebesitzer? Ja, unbedingt.

Eher ja.

Eher nein.

Nein, auf keinen Fall.

Der Mischlingshund biss ohne Vorwarnung zu, erwischte den Kleinen im Gesicht und ließ dann sofort wieder vom Opfer ab.

Anzeige für Frau (42)



Der Kleine wurde rasch ins Linzer Universitätsklinikum gebracht. Dort wurden Verletzungen am Kinn, Wange (Innen- und Außenseite) sowie am rechten Auge diagnostiziert. Teile der rechten Gesichtshälfte des kleinen Patienten waren relativ stark geschwollen.

Dennoch kam der tapfere Bub relativ glimpflich davon, konnte das Spital bereits am Abend wieder verlassen. Die Hundebesitzerin (42) wurde indes angezeigt.

