Krems 26. Oktober 2018 18:54; Akt: 26.10.2018 19:10

Beifahrerin stirbt bei Pkw-Kollision mit Wachaubahn

Zu einem tragischen Unglück kam es am Nationalfeiertag in Niederösterreich: Ein Auto kollidierte mit einer Garnitur der NÖVOG-Bahnen, für die Frau am Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät.