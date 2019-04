Niederösterreich 03. April 2019 20:32; Akt: 03.04.2019 19:32 Print

Beim Aufstellen: Arbeiter stürzte in Bier-Kessel

Unglück bei einem bekannten Getränkehersteller in Niederösterreich am Mittwochnachmittag: Ein Arbeiter stürzte in einen Getränke-Kessel.