Bezirk Hollabrunn 24. Juni 2019 12:39; Akt: 24.06.2019 13:27 Print

Beim Weinabfüllen: Frau kam mit Hand in Maschine

Unfall am Montag in Retz: Eine Frau geriet mit der Hand in eine Weinabfüllmaschine, wurde schwer verletzt ins UKH Meidling geflogen.