Beleuchtete Burg raubt Anrainern den Schlaf

"Wenn eine gut gemeinte touristische Attraktion wie die Beleuchtung der Laaer Burg zur Anrainerbelastung wird, besteht Handlungsbedarf: ProLaa fordert ein Ende der Beleuchtung ab 22.00 Uhr, wie dies dem Gesetz entspricht! Schade, dass mündliche Appelle bisher nichts genützt haben und das Licht an Samstagen und Sonntagen noch immer bis Mitternacht brennt", kritisiert die Bürgerliste "proLaa" auf Facebook – postete dazu die Laaer Burg in rosa Licht gehüllt.

Im "Heute"-Gespräch sagt Stadträtin Isabella Zins von proLaa: "Das ist seit Wochen ein Thema, als Umweltstadträtin kümmere ich mich um die Anliegen Betroffener, vor allem die Themen Klima und Stromverbrauch sind doch aktueller denn je. Warum das noch nicht umgesetzt wurde, verstehe ich nicht." Ähnliche Debatten hatte es bereits einmal wegen der Beleuchtung bei einem Tennisplatz gegeben.

Bürgermeisterin: Beleuchtung wird umgestellt

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (VP) erklärt gegenüber "Heute", dass die Sache bereits im Laufen sei: "Es wird eine Umstellung der Beleuchtung bis 22 Uhr geben, die Technik dahinter ist aber ein komplexes System, aber wir arbeiten daran. Ich habe sehr wohl diesbezüglich Anrainergespräche geführt, solche Störfeuer bringen uns nicht weiter." Die Laaer Burg sei zudem mehr als nur eine touristische Attraktion, sogar im Wappen verankert.

Am 14. April 2018 war der Burginnenhof und der Butterfassturm der Burg Laa (Bezirk Mistelbach) offiziell eröffnet worden. Damals wurde die erste Phase der Sanierung des über 600 Jahre alten Gebäudes abgeschlossen.

"Freundlich hell und doch historisch erhalten erstrahlt die Burg Laa, das Wahrzeichen der Stadt Laa, in neuem Glanz. Der Butterfassturm kann über 155 Stufen bestiegen werden und oben angelangt genießt man einen Rundblick über die Stadt Laa bis hin zum Buschberg, oder ins Pulkautal oder über den Galgenberg in Wildendürnbach bis hin zu den Pollauer Bergen oder nach Tschechien", hieß es damals seitens der Stadtgemeinde. Über ein Drehkreuz erhalte man um 2 Euro Zutritt in den mittelalterlichen Turm, "der auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Der Innenhof und der Butterfassturm der Burg Laa sind ab sofort täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen".

(wes)