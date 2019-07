Dance World Cup 12. Juli 2019 09:00; Akt: 10.07.2019 14:03 Print

Benjamin (7) aus NÖ ist Ballett-Weltmeister

Benjamin Dietl aus Wr. Neustadt ist erst sieben Jahre alt, tanzt aber schon in der Ersten Liga: In Portugal wurde er jetzt Weltmeister in der Kategorie "Ballett Solo Mini".