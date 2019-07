Bergbahn-Betreiber tüfteln an neuen Sensationen

Jedes Jahr treffen sich die 67 Mitglieder der besten Sommer-Bergbahnen Österreichs, diesmal in Niederösterreich. Der Grund: Anstatt sich auf Lorbeeren auszuruhen, tüfteln man an neuen Attraktionen. Wie berichtet ist eine davon die ab Herbst im Probebetrieb stehende Zipline am Annaberg – mehr dazu hier und hier.

Drei nö. Bergbahnen dabei

Im Zentrum des Austausches stehen Zukunftsstrategien für die Weiterentwicklung des Bergsommer-Angebotes in Österreich. Aus Niederösterreich sind die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Rax-Seilbahn sowie die Hochkar-Bergbahnen in dieser „Top-Liga“ der Bergbahnen mit dabei.

"Die Zahlen sprechen für sich. Wir freuen uns daher, dass Niederösterreich mit drei Bergbahnen bei dieser Initiative dabei ist", betont der kaufmännische Geschäftsführer der NÖ Wirtschaftsagentur "ecoplus", Jochen Danninger.

Alleine bei unseren Beteiligungen, der Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee, den Annaberger Liften, der Familienarena St. Corona am Wechsel und den Ötscherliften und Hochkar Bergbahnen konnten die Besucherzahlen im Sommer von rund 59.000 im Jahr 2013 auf fast 200.000 im Jahr 2018 gesteigert werden, berichtet "ecoplus" in einer Aussendung.

Seit 2011 hat das Land Niederösterreich mehr als 6 Millionen Euro in den Bergsommer investiert.

Was gibt's in NÖ

"So punktet die Erlebnisalm Mönichkirchen mit einer Kombination aus Sonnenbahn, Roller- und Mountaincartbahn und dem Schaukelweg bei den Gästen im Sommer. Der Schaukelweg als origineller Familienwanderweg zählt mittlerweile 17 Aktivstationen auf einer Länge von 2,7 Kilometern. In Mönichkirchen konnten seit der ersten Qualitätsprüfung durch die Besten Sommer-Bergbahnen eine Umsatzsteigerung zwischen 2014 und 2018 von 56 Prozent erzielt werden, die Anzahl der Fahrten stieg in diesem Zeitraum um 24,5 Prozent", so Danninger.

Die Rax-Seilbahn wiederum lockt Bergsteiger mit einer qualitätsvollen Hüttengastronomie nach gemütlichen Wanderungen oder Klettertouren. Und die Hochkar-Bergbahnen beeindrucken mit einem besonders umfangreichen Bergerlebnis: Von Sonnenaufgangs-Yoga und dem Almspielplatz über die 360 Grad Skytour am Hochkar mit einer der schönsten Aussichtsplattformen Österreichs bis hin zu anspruchsvollen Klettersteigen.



