Bezirk Mistelbach: Mann in Bachbett tot aufgefunden

Tragödie im Weinviertel: Am Wochenende war eine Suchaktion im Raum um Schleinbach (Bezirk Mistelbach) mit Feuerwehr, Rettung und Suchhunden gestartet worden.

Ein Pensionist aus dem Bezirk Mistelbach war seit einigen Tagen als abgängig gemeldet worden.

Am Samstagabend wurde der 66-Jährige tot von einem Anrainer in einem Bachbett in Schleinbach aufgefunden. Laut Polizei ist ein Fremdverschulden auszuschließen.

Der Mann dürfte einen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch erlitten haben, in den Schleinbach gestürzt sein. Die Feuerwehr barg im Beisein des Gemeindearztes die Leiche.

(wes)