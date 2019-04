Biber ging in Pool baden, Feuerwehr rettete Nager

Mit April beginnt die Schonzeit der Biber (Anm.: sie läuft bis Ende August), der erste Nachwuchs erblickt das Licht der Welt. Eine Zeit, in der die herzigen Nager offenbar besonders umtriebig sind.



Biber in Schwimmbecken gefangen

Nachdem sich am Wochenende in Baden ein Biber in die Stadt verirrt hatte und von Polizei, Feuerwehr und einer Tierärztin betäubt und eingefangen werden musste, durften Montagabend die Florianis aus Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) Bekanntschaft mit einem der fleißigen Zeitgenossen machen.

Der Biber ging – wohl unbeabsichtigt – im Pool in einem Privatgarten baden, drehte dort verzweifelt seine Runden, denn: Hinaus kam er ohne Hilfe nicht mehr.

An Donau in Freiheit entlassen

Also rückte die Feuerwehr an, "fischte" den Nager aus dem Schwimmbecken, setzte ihn vorübergehend in einen Käfig und fuhr mit ihm zur Donau.

Dort konnte der kleine Tollpatsch unverletzt in die Freiheit entlassen werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)