Biker ging auf drei Trucker mit Messer los

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin machten auf einer Tankstelle im Bezirk Korneuburg eine kurze Pause, dabei geriet das Pärchen am Parkplatz vor der Tankstelle in Streit. Die Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau wurde heftig und laut. Drei Lkw-Fahrer, die sich ebenfalls am Parkplatz aufhielten, konnten gar nicht weghören.

Doch ein Satz in Richtung des aufgebrachten Motorradfahrers reichte, der Biker zückte ein Messer und wollte in Richtung der drei Berufsfahrer stürmen. Mit größter Mühe und Körperkraft konnte die Frau den Mann zurückhalten und ihn schließlich beruhigen. Dann brausten Biker und Beifahrerin davon.

Die drei Lkw-Lenker erstatteten schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen der Exekutive wegen des Verdachtes der gefährlichen Drohung gegen den unbekannten Täter laufen.

(Lie)