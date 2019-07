Biker landete nach Crash mit Pkw in Bachbett

Am Montag gegen 17 Uhr wurden im Bezirk Lilienfeld die Feuerwehren Kleinzell und Rainfeld zu einer "Person in Notlage" alarmiert. Ein Motorradfahrer war nach einer Kollision mit einem Pkw über die Leitplanke in ein Bachbett gestürzt. Der Biker musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Der laut Feuerwehrangaben etwa rund 25-jährige Biker aus dem Bezirk St. Pölten kam, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in der so genannten "Urfahrerreith" nähe Salzerbad auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Pkw zusammen, in weiterer Folge stürzte der Lenker über die Leitplanke und mehrere Meter in den darunterliegenden Bach.

Mehrere nachfolgende Fahrzeuglenker retteten den Biker aus dem Wasser, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Bereits nach kurzer Zeit waren die Feuerwehren Kleinzell und Rainfeld mit vier Fahrzeugen und 30 Mann am Einsatzort, um gemeinsam mit der Besatzung des Notarzthubschraubers den Verletzten zur Straße zu transportieren.

Der verletzte Motorradfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus geflogen, die Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Baden blieb unverletzt.

