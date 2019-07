Biker nach Sturz schwer verletzt ins Spital geflogen

Mit schweren Verletzungen musste am Samstagabend ein Motorradfahrer via Christophorus-Hubschrauber ins UKH Meidling nach Wien geflogen werden. Der Mann war in einer Gruppe unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache in Gloggnitz (Bez. Neunkirchen) zu Sturz gekommen.

Beim Unfall auf der Schlaglstraße geriet das Motorrad unter die Leitschiene. Der Mann wurde vor Ort vom Notarzt erstversorgt und schließlich via C16 ins Spital abtransportiert. Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Motorrad von der Feuerwehr geborgen.

(min)