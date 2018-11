St. Aegyd 01. November 2018 09:13; Akt: 01.11.2018 09:33 Print

Biker prallt nach Sturz gegen Leitschiene - tot

Tragischer Unfall am Mittwoch in St. Aegyd am Neuwalde: Ein 63-jähriger Motorradfahrer kam zu Sturz und erlitt tödliche Verletzungen.