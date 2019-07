Biker stirbt bei Crash am Rande der Ennstal Classic

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitag kurz vor Beginn des Ennstal Classic-Stopps in Lunz am See (Bezirk Scheibbs): Ein Besucher dürfte auf der Suche nach einem Parkplatz gewesen sein, bog auf der B25 widerrechtlich links ab und übersah einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Das berichten die "Niederösterreichischen Nachrichten".

Polizei-Sprecher Walter Schwarzenecker bestätigt auf "Heute"-Anfrage, dass es einen tödlichen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Oldtimer gegeben hat. Ob der Lenker des Oldtimers Teilnehmer der Ennstal Classic war, war vorerst noch unklar.

Einsatzkräfte wurden zum Unfallort alarmiert, jedoch kam für den Biker jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort.

Die Ennstal Classic begeistert Motorsport-Fans seit Jahren. Bereits zum siebenten Mal macht sie heuer Halt in Lunz. 234 Autos bis Baujahr 1972 kommen dann aus Richtung Mariazell, machen in Lunz Pause und fahren anschließend Richtung Waidhofen/Ybbs weiter.

(nit)