Biker stürzt, rutscht gegen Pkw und stirbt

Tragischer Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Mistelbach: Ein 59-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der L3062 unterwegs, als er in einer Rechtskurve ausgerutscht sein dürfte.

Der Biker stürzte und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 30-jährige Lenker des Autos hielt umgehend an, lief zum Opfer und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Die Reanimationsversuche der Helfer blieben aber erfolglos, die Verletzungen des Bikers waren zu schwer, er verstarb noch an der Unfallstelle.

(nit)