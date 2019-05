Per Heli ins Spital 19. Mai 2019 13:27; Akt: 19.05.2019 13:27 Print

Bikerin bei Sturz in Kalter Kuchl schwer verletzt

Am Samstag stürzte in der Kalten Kuchl eine Motorradfahrerin. Sie musste per Christophorus-Helikopter ins Spital geflogen werden.