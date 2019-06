Bodypackerin mit 1 Kilo Kokain am Airport gefasst

Für angebliche 2.000 Euro riskierte eine Frau aus der Dominikanischen Republik ihr Leben: Die 46-Jährige war am Dienstag von Madrid (Spanien) nach Wien-Schwechat geflogen. Nach der Landung wurde die Spanierin (Anm: spanische Staatsbürgerschaft, in Dom. Republik geboren) kontrolliert, die erfahrenen Drogenfahnder fragten die Dame nach dem Reisegrund, die Frau verwickelte sich in Widersprüche.

Daher wurde die 46-Jährige von der Polizei als potentielle Körperschmugglerin eingestuft und ins SMZ-Ost eingeliefert. Die Polizisten hatten den richtigen Riecher: Denn eine freiwillige CT-Untersuchung verlief positiv. Die Frau hatte rund 80 Bodypacks mit rund 800 bis 1.000 Gramm Kokain im Körper.

U-Haft in Josefstadt

Die Verdächtige gab bei der Erstbefragung an, dass sie vom Auftraggeber 2.000 Euro für einen erfolgreichen Schmuggel erhalten hätte, weitere Auskünfte über den Auftraggeber erteilte die Frau nicht.

Die Frau wurde noch im SMZ Ost-Spital festgenommen. Die zuständige Journalstaatsanwältin aus Korneuburg ordnete am Dienstagnachmittag die Einlieferung in die Justizanstalt an. Die 46-Jährige wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Justizwache wurde ausdrücklich über die engmaschige Kontrolle des Ausscheidevorganges (in dafür adaptierter Zelle) bei Bodypackern aufmerksam gemacht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)