Schwechat 11. Mai 2019 03:03; Akt: 11.05.2019 03:44 Print

Bombenalarm am Bahnhof in Schwechat

Großeinsatz am Freitagabend in Schwechat: Am Bahnsteig in Schwechat wurde ein verdächtige Gepäckstück gefunden. Folge: eine Totalsperre.