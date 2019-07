Bombendrohung im Häfen: Einige Trakte geräumt

Aufregung in der Justizanstalt Garsten (Bezirk Steyr-Land) : Ein Unbekannter hatte mit einer Bombe gedroht. Umgehend wurde die (teilweise) Evakuierung der Justizanstalt Garsten in Auftrag gegeben. Einige Trakte wurden geräumt. "Das ist in einer Haftanstalt nicht so einfach", so ein Beamter.

Die Polizei ist vor Ort, die Erhebungen der Exekutive laufen. Der Entminungsdienst ist unterwegs. ++Mehr Infos zur Bombendrohung in Kürze +++

Erst letzte Woche hatte ein filmreifer Ausbruch zweier Häftling für Wirbel um die Justizanstalt Garsten gesorgt ("Heute" berichtete).

(Lie)