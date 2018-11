Brand bei Pizzeria: Zwischendecke eingestürzt

Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft seit 12.30 Uhr im Stadtgebiet von Pöchlarn im Bezirk Melk: Aus noch unbekannter Ursache brach im Dachbereich einer Pizzeria Feuer aus.

Als die Florianis den Einsatzort gefunden hatten – die genaue Adresse des Brandortes war nicht bekannt – wurde die Alarmstufe umgehend erhöht, Kameraden aus Erlauf, Golling, Krummnussbaum, Ornding und Knocking-Rampersdorf wurden nachgefordert.

Gebäude durch Feuer bereits instabil

Das Prekäre an der Situation: An das brennende Gebäude grenzt eine Scheune. Also versuchten die Florianis es mit einem Innenangriff unter schwerem Atemschutz. Dieser musste aber nach kurzer Zeit wieder abgebrochen werden, denn das Feuer hatte die Konstruktion so instabil gemacht, dass eine Zwischendecke bereits eingestürzt war.

Also ging man die Sache mit Hilfe der Drehleiter an, löschte mit mehreren Rohren aus der Luft. Das Dach selbst wurde mit Motorkettensägen geöffnet, um rascher zum Brandherd zu gelangen.

Aufgrund des schwierig abzulöschenden Schwelbrands in der Zwischendecke dürfte der Einsatz noch mehrere Stunden dauern.

Die Räume darunter, in denen eine Pizzeria betrieben wird, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

(nit)