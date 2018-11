Brand in Kirche: Großer Sachschaden

Am Sonntag, 11. November, wurden die Feuerwehren um 9:08 Uhr zu einem "B1 Brandverdachtseinsatz" zur Kirche Emmersdorf alarmiert. Kurz darauf rückte die Feuerwehr Gossam gemeinsam mit der Feuerwehr Emmersdorf, mit dem Tanklöschfahrzeug und dem Kleinlöschfahrzeug aus.

In der Kirche Emmersdorf war aus unbekannten Gründen ein Teil des Seitenaltars in Brand geraten. Dieser konnte Gott sei Dank rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, und die angebrannten Holzelemente und Teppiche aus der Kirche geschafft werden. Auch Teile von Gemälden sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Durch die starke Rauchentwicklung musste der Rauch danach mit Druckbelüftern beseitigt werden. Der Sachschaden ist hoch, dürfte mehrere Zehntausend Euro betragen.

Brandursache dürfte eine umgefallene Kerze gewesen sein, die Ermittlungen dauern aber noch an.

(red)