Bezirk Bruck 08. Juli 2019 09:40; Akt: 08.07.2019 10:51

Brand nach Explosion in Chemiebetrieb

Brenzlige Szenen am Montagmorgen in Fischamend: Beim Umfüllen von chemischen Stoffen kam es in einem Chemiebetrieb in Fischamend zu einer Explosion. Eine Lagerhalle steht derzeit in Brand.