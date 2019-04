Brandstiftung: Imbiss-Stüberl wurde angezündet

Wie berichtet brannte in der Nacht auf den 1. April in der Dieselstraße in Greinsfurth ein Imbisslokal völlig ab. Laut "NÖN" meldeten Mitarbeiter der benachbarten Bäckerei den Brand kurz nach 3 Uhr, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Stüberl bereits in Vollbrand.

In den vergangenen Tage machten die Brandermittler ihre Arbeit, wobei sich ein Verdacht erheblich verhärtete: Alle Indizien deuten bisher auf Brandstiftung hin. Einen elektronischen Defekt oder Feuer durch Tschick-Reste konnten die Experten ausschließen. Spuren deuten darauf hin, dass Einrichtungsgegenstände von unten mit offener Flamme in Brand gerieten.

Beim Feuer entstand ein Schaden von fast 100.000 Euro. Betroffen war auch eine benachbarte Werkstatt. Zwei dort abgestellte Autos wurden durch die Hitze beschädigt. Die Analyse von Brandschuttproben soll der Polizei demnächst die genaue Brandursache verraten.

(min)