Brennende Tschick löste Brand mit 4 Verletzten aus

Feueralarm Montag in der Himberger Straße in Ebergassing (Bezirk Bruck, "Heute" berichtete): Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus wurden vier Personen, darunter auch ein Kind, verletzt. Fünf Feuerwehren konnten schließlich gemeinsam löschen.

Ursache für den Brand dürften laut "Kurier" Reste einer Zigarette gewesen sein. Der Bewohner der betroffenen Wohnung dürfte demnach am Sofa mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein.

Einvernahme am Mittwoch

Die Polizei konnte den Mann bislang aber noch nicht vernehmen, er befindet sich noch im Krankenhaus. Die Einvernahme ist für Mittwoch geplant.

Wenn sich der Verdacht erhärtet, droht dem Verursacher eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Das Delikt steht als "fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst" im Strafgesetzbuch.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)