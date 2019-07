Bruck stellt Bad-Kantine die Rute ins Fenster

In einem Facebook-Posting macht der fürs Bad zuständige Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (SP) seinem Ärger Luft. Verbesserungen beim Angebot der Kantine müssten erreicht werden, sonst sei "auch eine baldige Neuverpachtung kein Tabu". Erst kürzlich hatte es im Bad St. Pölten Kritik gegeben, weil eine Wurstsemmel im Bad um 2 Euro nur mit 1 Blatt Wurst belegt gewesen sein soll ("Heute" berichtete).

Den Gästen in Bruck entspannten Badespaß und Qualität zu bieten, habe für Brunnthaler absoluten Vorrang. Über eine halbe Million Euro habe die Stadt in den letzten Jahren in die Technik und das Edelstahlbecken gepumpt, die Kantine könne jedoch mit den Ansprüchen "leider nicht ganz mithalten und ist immer wieder Grund für Ärger und Unzufriedenheit".

Im "Heute"-Gespräch betont Brunntahler: "Wir haben ein super schönes Bad, viel investiert und auch zwei zusätzliche Bademeister angestellt, also unsere Hausaufgaben gemacht. Auch beim Kantinenangebot erwarten wir uns Qualität."

"Laufend Gespräche mit Kantinen-Betreiber"

Es gebe laufend Gespräche mit dem Kantinen-Betreiber und man stehe in Kontakt, damit sich die Situation verbessert, "wir haben auch einen zusätzlichen Ausschank bereitgestellt". Kritik gebe es immer wieder an den Preisen mancher Produkte sowie am Angebot. Brunnthaler: "Vielleicht ist es besser, nicht 50 Speisen anzubieten, sondern zehn bis zwölf gute Sachen."

Auch die Synergien sollten besser genutzt werden. Brunnthaler: "Der Betreiber hat doch auch sein Hotel und die Eishalle in der Nähe, so könnte man zum Beispiel auch ein gutes Frühstück im Bad anbieten."

Sollte es weiter Beschwerden geben, denke man auch über eine Neuverpachtung laut nach: "Wir haben erst vor zwei Jahren den Kantinenbetreiber nach Kritik gewechselt. Heuer geht es nicht mehr, aber wenn es nicht zu Verbesserungen kommt, ist natürlich eine Neuverpachtung wieder Thema."

Der Kantinen-Betreiber konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.





