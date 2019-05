Bub sperrte sich in Post-Depotkasten ein

Hoppala beim Spielen in Klosterneuburg am Mittwochnachmittag: Ein Kind kraxelte in einen jener Ablagekästen der Post, die an Straßen stehen und für die Verteilung dienen, sperrte sich darin aber unabsichtlich ein und konnte nicht mehr hinaus.

Die Feuerwehr kam dem Buben zu Hilfe und holte ihn unversehrt aus seiner verzwickten Situation.

(nit)