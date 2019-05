Bubi-Trio brach in Häuser ein und stahl Autotaferl

Gerade mal 14 und 15 Jahre alt waren drei Burschen als sie im Vorjahr in Klosterneuburg ihre kriminelle Ader auslebten. Über Lausbubenstreiche ging das Trio aus Wien und dem Bezirk Tulln dabei weit hinaus.

Sie sollen im Herbst 2018 Feuerlöscher versprüht, abgestellte Autos beschädigt und Embleme von eben diesen gestohlen haben. Von einem anderen Auto stahlen sie die Taferln, montierten sie dann auf ein Auto, das sie zuvor gekauft hatten und düsten damit durch Klosterneuburg und Wien.

Lange Liste an Verbrechen



Später drangen sie auch in ein leerstehendes Gebäude in Klosterneuburg ein, zerschossen dort Glasscheiben und zerstörten Inventar. Einen Burschen, ebenfalls 14 Jahre alt, der die Sache mitbekommen hatte, bedrohten sie, damit er sie nicht bei der Polizei anzeigt. Am Ende wurden sie von dieser jetzt aber dennoch ausgeforscht.

Der 15-Jährige konnte außerdem mit mehreren Einbruchsdiebstähle und Sachbeschädigungen im Jahr 2017, ebenfalls in einer Tiefgarage in Klosterneuburg, in Verbindung gebracht werden. Dabei soll er Dächer von Cabrios aufgeschnitten und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet haben.

Die Beschuldigten zeigten sich zu den Vorwürfen teilweise geständig und werden von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg zur Anzeige gebracht.

(min)