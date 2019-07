Hoheneich 08. Juli 2019 10:22; Akt: 08.07.2019 11:23 Print

Bursch (16) bei Sturz mit Moped schwer verletzt

In Hoheneich (Bez. Gmünd) stürzte am Sonntag ein 16-Jähriger mit seinem Moped in einer Kurve, verletzte sich dabei schwer.