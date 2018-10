Bursch (16) liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Gemeinsam mit einer Freundin (15) stieg ein 16-Jähriger am Donnerstag vergangene Woche unerlaubt ins Firmenauto, das auf den Betrieb seiner Familie angemeldet ist, und machte eine Spritztour. Auf der B34 wurde er gegen 22.40 Uhr im Zuge einer Schwerpunktkontrolle von Polizeibeamten angehalten. Als die Exekutive den Teenager aufforderte auszusteigen, stieg er aufs Gas, brauste einfach Richtung Krems davon.

38-Jährige verletzt

Eine Fahndung wurde eingeleitet, kurz darauf wurde das Auto in Hadersdorf am Kamp von Polizisten entdeckt. Doch auch hier ließ sich der Bursche – trotz Streife, die ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn verfolgte – nicht aufhalten. Gegen 23 Uhr krachte der 16-Jährige mit dem Wagen in Brunn im Felde (Gemeinde Gedersdorf) in das Auto einer 38-Jährigen, blieb aber wieder nicht stehen, sondern gab Gas. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Spital nach Krems gebracht werden.

Kurze Zeit später war dann aber Schluss: Die Polizei konnte den 16-Jährigen in dem vom Unfall demolierten Wagen stoppen. "Der 16-Jährige dürfte das Fahrzeug ohne Wissen des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen haben", berichtet die Landespolizeidirektion NÖ Montagmittag.

16-Jähriger angezeigt

Der 16-Jährige – der klarerweise keinen Führerschein besitzt – wird bei der Staatsanwaltschaft Krems und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Wie berichtet, kam es auch am Sonntag zu ähnlichen Szenen, als ein Ungar der Polizei bei einer Kontrolle davonraste. Fünf Beamte wurden dabei verletzt.







(nit)