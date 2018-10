Bursch (19) stiehlt Auto, kracht gleich gegen Baum

In der Nacht auf den 5. September stahl ein bislang Unbekannter ein Auto aus einer Garage in Neunkirchen – die Tür war offen und der Schlüssel steckte. Lange dauerte die Spritztour damit aber nicht, schon um 5:45 Uhr in der Früh am selben Tag wurde die Feuerwehr in Puchberg zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.

Das gestohlene Auto war frontal gegen einen Baum gekracht, vom Lenker fehlte aber jede Spur. Der Polizeiinspektion Neunkirchen gelang es jetzt aber den Dieb auszuforschen. Es handelt sich um einen 19-jährigen Neunkirchner. Er zeigte sich sowohl beim Diebstahl als auch beim Unfall geständig.

Wieso der Bursch nicht weit kam, war auch schnell klar – er hat nicht einmal einen Führerschein. Bei der Polizei gab er an, dass er nach dem Unfall zu Fuß zurück nach Neunkirchen ging. Die Strecke beträgt knapp 20 Kilometer. Der 19-Jährige wurde mehrfach angezeigt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)