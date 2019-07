Bursch fuhr Arbeiter (52) um, hielt nicht einmal an

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf (Burgenland) führte am Donnerstag gegen 9.00 Uhr in der Früh in Opponitz Arbeiten im abgesicherten Bereich einer Baustelle auf der L 98a durch. Dabei kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht.

Denn Angaben des Mannes nach, wurde er von einem weißen Auto, vermutlich mit Neunkirchner Kennzeichen, angefahren. Er stürzte zu Boden, erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich nach dem Vorfall selbst in ärztliche Betreuung.

Der Lenker habe nach dem Unfall die Fahrt fortgesetzt. In dem Fahrzeug sollen sich drei Jugendliche im Alter von ca. 20 bis 25 Jahren befunden haben. Etwaige Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs unter der Telefonnummer 059133 3180100 zu melden.

