Bus- und Bahnfahren ab Juli um 2 Prozent teurer

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind aktuell knapp über 1 Mrd. Fahrgäste pro Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Davon allein über 280.000 Schüler und Lehrlinge, die mit dem Top-Jugendticket für (weiterhin) 70 Euro pro Jahr in den drei Bundesländern des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) öffentlich fahren können.

Rund 2.100 Busse und 2.900 Züge täglich



Rund 2.100 Busse und 2.900 Züge (inkl. U-Bahnen und Straßenbahnen) sind täglich für die Fahrgäste in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs, betreut und chauffiert von rund 30.000 MitarbeiterInnen in der Ostregion. Mit dem Ticketkauf eröffnet sich den Fahrgästen laut VOR "nicht nur eine weiterhin wesentlich günstigere Mobilität als etwa mit dem eigenen Pkw, Öffi-Fahrer leisten auch einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz", heißt es in der VOR-Aussendung.

Damit auch in Zukunft das Angebot verbessert sowie die Qualität (Pünktlichkeit) weiter erhöht werden können, werden laut VOR mit 1. Juli 2019 die Fahrkarten im VOR um durchschnittlich 2 % erhöht, wobei die Anpassung der Jahreskarten erst mit August erfolgt. Von der aktuellen Tarifanpassung nicht betroffen sind Jugendtickets (19,60 Euro) und Top-Jugendtickets (70 Euro) sowie sämtliche ausschließlich in der Kernzone Wien gültigen Tickets. Die aktuelle Tarifanpassung wird stichtagsbezogen (ab 1. Juli 2019) in den Verkaufssystemen des VOR und seiner Partner abgebildet.

Tarifentwicklung spiegelt Kostensteigerung wider

Die aktuelle Tarifanpassung um durchschnittlich 2 % orientiere sich laut Aussendung an der Entwicklung des Verbraucherpreisindex seit der letzten Tarifmaßnahme im Sommer 2018 und entspreche einer Regelung aus dem Kooperationsvertrag der Verbundpartner: "Mit den Ticketeinnahmen wird ein Teil des laufend ausgebauten öffentlichen Verkehrs in der Ostregion mitfinanziert. Den größten Teil der Kosten, welche für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion anfallen, trägt weiterhin die öffentliche Hand in Form der Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie des Bundes." Der VOR betont, dass Bus- und Bahnfahren trotz der Tarifanpassung weiter beträchtlich günstiger sein werden als Fahrten mit dem Pkw.

Beispiele für Preisänderungen

St Pölten/Landhaus - Wien Hauptbahnhof (inkl. Kernzone Wien): VOR Jahreskarte bis 1. August: 1.637 Euro, VOR Jahreskarte ab 1. August 2019: 1.663 Euro; VOR Einzelkarte bis 1. Juli 2019: 13,80 Euro, VOR Einzelkarte ab 1. Juli: 14,00 Euro.

Mödling/Krankenhaus - Wien Hauptbahnhof (inkl. Kernzone Wien): VOR Jahreskarte bis 1. August: 800 Euro, VOR Jahreskarte ab 1. August 2019: 809 Euro; VOR Einzelkarte bis 1. Juli 2019: 4,70 Euro, VOR Einzelkarte ab 1. Juli: 4,70 Euro.

Krems/Rosenweg - St. Pölten Aquacity: VOR Jahreskarte bis 1. August: 927 Euro, VOR Jahreskarte ab 1. August 2019: 946 Euro; VOR Einzelkarte bis 1. Juli 2019: 6,90 Euro, VOR Einzelkarte ab 1. Juli: 7,00 Euro.





