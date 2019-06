Bus gegen Pkw: Zwei Verletzte bei Unfall

Alarm für Feuerwehr, Rettung und Polizei am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk): Ein Wagen krachte auf der Donaubrücke Melk gegen einen Kleinbus.

Der Unfall dürfte recht glimpflich ausgegangen sein: Es gab lediglich zwei Leichtverletzte. Der Einsatz ist gerade im Laufen, die Feuerwehren Emmersdorf und Gossam sind am Einsatzort.

(Lie)