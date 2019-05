Bus kam nicht: Schüler mussten zu Fuß gehen

Für grantige Eltern und sitzengelassene Schüler sorgte der Ausfall des Schülerbusses am Dienstag in der Schafflerhofstraße in Ebreichsdorf (Bez. Baden). Der Bus, der dort laut Plan um 7.08 Uhr abfährt und die Schüler ins Don Bosco Gymnasium nach Unterwaltersdorf bringt, kam einfach nicht. Die Schüler mussten die Eltern anrufen oder rund 30 Minuten zu Fuß in die Schule gehen.

Als dann am Mittwoch schon wieder kein Bus kam, gingen zahlreiche Beschwerden beim VOR und der Stadtgemeinde Ebreichsdorf ein. "Ich habe sofort mit dem Verkehrsbetrieb Kontakt aufgenommen und nachgefragt", so die Verkehrsstadträtin Claudia Dallinger. Am Donnerstag kam der Bus dann wieder.

Stellungnahme des VOR

Der Verkehrsverbund nahm am Donnerstag Stellung: Der Lenker sei zwar bestens eingeschult, er war den Kurs aber schon länger nicht mehr gefahren und hatte schlichtweg auf die Haltestelle vergessen. Der Lenker entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten, die den Eltern und Schülern dadurch entstanden sind.



"Auch wir bedauern den Vorfall und verstehen, dass das ein Problem und Ärgernis für die Eltern dargestellt hat! Ich kann aber versichern, dass wir bei solchen Vorkommnissen der Sache so schnell wie möglich auf den Grund gehen und bei den Partnern im VOR sofort nachfassen. Im VOR-Gebiet bedienen wir rund 890 Linien und über 11.200 Haltestellen, leider lässt sich da hin und wieder ein Fehler nicht verhindern", so VOR-Sprecherin Christina Maria Bachmaier.



(min/Lenger)