Busengrapscher (20) von Trio ins Spital geprügelt

In einer Kneipe in Bruck an der Leitha soll ein 20-Jähriger einer jungen Frau an die Brust gegrapscht haben. Der Bruder (18), der feste Freund (20) und ein weiterer Freund (20) suchten daraufhin nicht lange Beweise oder die Hilfe der Polizei, sondern nahmen die Sache selbst in die Hand.

Um das Opfer des vermeintlichen Grapschers zur Rechenschaft zu ziehen, ließ das Trio Fäuste sprechen. Zu dritt gingen sie auf den 20-Jährigen und einen Kumpel los, der Bruder packte gleich den Schlagring aus. Damit brach er ihm den Kiefer gleich doppelt.

Auch Kumpel verprügelt

Nachdem das eigentliche Ziel schon KO war, "kümmerten" sich die drei auch noch um den Kumpel, schlugen ihn zu Boden und traten dann noch mit den Füßen auf ihn ein – er kam aber mit leichten Verletzungen davon.

Vor Gericht leugnete der Bruder die Tat, die Beweislast war aber erdrückend. Die anderen beiden Angeklagten gaben die Tat zu. Alle drei fassten bedingte Haftstrafen aus. Der feste Freund bekam 4 Monate, der platonische Freund 2 Monate aufgebrummt – jeweils wegen leichter Körperverletzung.

Beim Bruder fiel die Strafe weit höher aus. Er bekam 12 Monate wegen schwerer Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz wegen des verbotenen Schlagrings. Alle drei nahmen das Urteil an, die Staatsanwaltschaft erbat sich noch Bedenkzeit, das Urteil war also vorerst noch nicht rechtskräftig.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)