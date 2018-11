Carport stand in Vollbrand: 4 Feuerwehren im Einsatz

Schone aus weiter Entfernung waren die meterhohen Flammen am Montagabend in Hautzendorf zu sehen. Gegen 21 Uhr war aus unbekannter Ursache Feuer in einem Carport ausgebrochen. Weil darin jeden Menge Holzscheite gelagert waren, brannte es rasch lichterloh.

Vier Feuerwehren wurden alarmiert und rückten mit insgesamt 74 Mann aus. Unter Atemschutz wurde mit dem Löschen begonnen und nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Ein Übergreifen auf eines der angrenzenden Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Im Einsatz stand auf eine Polizeistreife und ein Team des Roten Kreuz', die Sanitäter mussten an diesem Abend aber glücklicherweise nur beim Löschen zusehen – weder Bewohner noch Florianis wurden beim Brand verletzt.

(min)