Chevrolet überschlug sich auf A2 - Lenkerin verletzt

Gleich zwei Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf in der Halloween-Nacht auf die Südautobahn ausrücken, zuerst stürzte ein Biker bei der Autobahnauffahrt und verletzt sich dabei leicht, dann überschlug sich eine Frau in den frühen Morgenstunden am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Chevrolet.

Die Lenkerin wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden. Ihr Auto war auf dem Dach liegen geblieben. Den Florianis gelang es, den Wagen händisch wieder zurück auf die Reifen zu drehen, so dass er in der Folge abgeschleppt werden konnte.

(min)