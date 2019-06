Chris Norman rockt das Purkersdorf Open Air

Das von Nikodemus-Chef Niki Neunteufel und der Stadtgemeinde jährlich organisierte Open Air am Hauptplatz in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) zieht jedes Jahr richtige Weltstars an. Neben Earth, Wind & Fire oder Suzie Quattro, geben sich dort auch Austro Pop-Legenden wie Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich die Klinke in die Hand.

Heute ist es wieder so weit, zahlreiche Besucher kommen bei freiem Eintritt in den Genuss. Den Anfang macht um 19 Uhr Lokalmatador Wolfgang Grünzweig mit seinem "Special Guest", Kabarettist Roland Düringer. Ab 20.15 Uhr heizt "Smokie"-Legende Chris Norman den Gästen mit einem Best Of und seinen größten Hits ordentlich ein.

Am 31. August steigt dann das zweite Konzert – ganz im Zeichen des Austro Pop mit "Wir 4", also Wolfgang Ambros, Opus, Schiffkowitz und Boris Bukowski.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)