Citybahn wird verkürzt, Betriebsgebiet erweitert

In Sachen Mobilität gibt es in Waidhofen an der Ybbs jeden Menge zu tun. Radfahrer nehmen zu, doch eine durchgehende und sichere Radanbindung von der Innenstadt in manch andere Stadtteile gebe es derzeit nicht, ist man sich seitens der Stadt bewusst. Derzeit unbefriedigend seien auch die Verkehrsanbindungen in die Ortsteile. Es brauche eine bedarfsorientierte Mobilitätslösung.

Ein Hindernis dabei ist ausgerechnet das bekannteste Verkehrsmittel in der Stadt: die Citybahn. Nach der Eisenbahnkreuzungsverordnung ist die Stadt nämlich verpflichtet 50 Prozent der Kosten für die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen mitzufinanzieren. Laut NÖVOG stehen Kosten von rund 2 Millionen Euro beim derzeitigen Bestand im Raum.

Bahn wird gekürzt

Die Citybahn soll zwar auch weiterhin bestehen, wird aber nur mehr bis zur HTL geführt. Damit sei gewährleistet, dass Schüler gerade zu Stoßzeiten auf der Schiene sicher und ohne zusätzliche Belastung des Straßennetzes ans Ziel gelangen. Analysen zeigen außerdem deutlich, dass die beiden Haltestellen Kreilhof und Gstadt nur sehr wenige Fahrgäste nutzen. Diese können ohne Probleme mit dem bestehenden öffentlichen Verkehr, Citybus und Mostviertellinie, transportiert werden.

"Insgesamt bekennen wir uns mit dieser Maßnahme langfristig zur Citybahn, wir könnten den Takt erhöhen und wollen mit neuen Ideen das Thema der Co2-Emissionen behandeln", sagt Bürgermeister Werner Krammer. Gleichzeitig ermögliche die Auflassung der Bahnstrecke und der Eisenbahnkreuzung ein großes zusammenhängendes Betriebsgebiet. Auch könne man dadurch die Radweganbindung in der Stadt sicherer gestalten. Durch die gesparten Gelder will man ein Anrufsammeltaxi finanzieren.

Krammer erklärt: "Dieses Gesamtpaket, das mit dem Land Niederösterreich und der NÖVOG vorbesprochen ist, bringt einen hohen öffentlichen Mehrwert für die Stadt. Dadurch werden Probleme gelöst und gleichzeitig Möglichkeiten geschaffen, nicht zuletzt für die Ortsteile, die seit Jahren eine Verbesserung ihrer Verkehrssituation fordern. Es wird dem Gemeinderat am 29. April zur Beschlussfassung vorgelegt."

