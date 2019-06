Cooling Center für überhitzte Bürger

Richtig coole Idee des Roten Kreuzes und der Stadtgemeinde Mödling: Um Menschen, die in besonders heißen Wohnungen leben, ein wenig Abkühlung in den Hitze-Tagen zu ermöglichen, wurde jetzt ein "Cooling Center" eröffnet.

"Jene Bürgerinnen und Bürger, die unter besonders heißen Wohnungen leiden oder sonst keine Möglichkeit einer Abkühlung finden, sind an heißen Tagen von 9 bis 19 Uhr herzlich eingeladen, auf der Bezirksstelle Mödling in einem klimatisierten Raum Abkühlung zu finden", kündigte das Team des Roten Kreuzes Mödling jetzt an.

(nit)