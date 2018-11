Coup in Autohaus: 32 Felgen und 16 Reifen weg

Böse Überraschung für den Besitzer eines Mostviertler Autohauses am Wochenende: Unbekannte Kriminelle waren in die Halle des Salons eingedrungen, stahlen 16 Kompletträder (Reifen auf Alufelge) sowie 16 Alufelgen (Anm.: also in Summe 32 Felgen und 16 Reifen). Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen der örtlichen Exekutive sind im Laufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)