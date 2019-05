Niederösterreich 18. Mai 2019 11:59; Akt: 16.05.2019 16:24 Print

EU-Wahl in NÖ: 1/3 der Wähler ist noch unsicher

Am Sonntag, 26.Mai, wählt Europa. In NÖ wirft die VPNÖ alles in die Schlacht, denn: Laut Schätzungen dürfte ein Drittel der VP-Wähler noch unentschlossen sein, überhaupt wählen zu gehen.