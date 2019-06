Das Pfingst-Wochenende in NÖ wird sommerlich

Schon am Samstag ist es vorwiegend sonnig, lediglich zeitweise wandern ein paar Wolken über den Himmel. Es weht kräftiger Wind aus Nordwest – vor allem in der Wienerwald-Gegend und im Donauraum. Frühtemperaturen: 13 bis 17 Grad, Höchstwerte: 24 bis 26 Grad.

Am Sonntag heizt sich Niederösterreich weiter auf, es bleibt sonnig, ein paar Quellwolken können entstehen, meist bleibt es aber trocken. Der Wind dreht und kommt von Südost, besonders entlang der Donau weht er mitunter auch kräftiger. Frühtemperaturen: 11 bis 16 Grad, Höchstwerte: 24 bis 28 Grad.

Am Montag wird es laut Prognosen so richtig heiß: Die Luft ist trocken, der Wind weht weiterhin leicht aus Südost. Einzelne Hitzegewitter im Laufe des Tages sind nicht auszuschließen. Frühtemperaturen 14 bis 20 Grad, Tageshöchstwerte: 27 bis 32 Grad. Am heißesten wird es im Mostviertel!





