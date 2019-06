Das Wochenende in NÖ wird heiß und noch heißer

Die Hitzewelle hat den Osten Österreichs voll im Griff.

Am Samstag ist es durchwegs sonnig und sehr heiß, ab Mittag bilden sich vor allem im Bergland vereinzelte Quellwolken, bevor es schließlich in der Nacht vor allem im Norden des Waldviertels gewittrig wird. Der Wind weht im Osten des Bundeslandes teils auch lebhaft. Frühtemperaturen: 17 bis 22 Grad, Tageshöchstwerte: 31 bis 37 (!) Grad.

Und auch am Sonntag bleibt es großteils sonnig, ab Nachmittag bilden sich in ganz Niederösterreich langsam Gewitter, am Alpenostrand weht lebhafter Nordwest-Wind. Frühtemperaturen: 17 bis 23 Grad, Tageshöchstwerte: 26 bis 33 Grad im Osten von NÖ.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)