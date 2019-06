Baden 14. Juni 2019 09:30; Akt: 14.06.2019 08:15 Print

Dealer (18) von Polizei gefasst: Er sitzt in Haft

Bei einem Suchtmittelschwerpunkt in Baden konnten Polizisten einen jungen Kleindealer festnehmen. Der 18-jährige Afghane sitzt in Wr. Neustadt in Haft.