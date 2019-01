Dealer muss im Jet aufs Klo, verstopft es, fliegt auf

Schöne Sch....! In Summe 103 Bodypacks mit 806 Gramm reinem Kokain hatte ein Balte geschluckt. Über die Flugroute Sao Paolo-Casablanca-Lissabon-Wien wollte er den Stoff nach Schwechat (Bez. Bruck) bringen. Doch der Balte musste während des Fluges unbedingt aufs Klo, erleichterte sich in der Flugzeugtoilette, verstopfte diese. Dumm: Sieben Packs waren dem Balten entschlüpft, er verstopfte die Toilette, säuberte diese hastig und stopfte die Packs in eine Plastikflasche.

Die sieben zu früh geschlüpften Bodypacks wurden ihm dann auch noch zum Verhängnis, sie wurden nämlich bei der Gepäckskontrolle entdeckt, darauf wurde der Lette komplett durchleuchtet, wobei man die restlichen 96 Packs entdeckte. Er kam daraufhin in die sogenannte „Schluckerzelle“, wo er die restlichen Packs ausscheiden musste.

9 Jahre Haft für Schmuggler

Jetzt musste der Lette auf die Anklagebank in Korneuburg. Die unverfrorene Verantwortung des Balten vor Gericht: Er hätte von einem Bekannten eine Urlaubsreise nach Brasilien geschenkt bekommen. Dort sei er von Schwarzafrikanern mit dem Tod bedroht worden, falls er nicht Bodypacks nach Europa schmuggle. Er habe sich somit quasi in einer Notstandssituation befunden.

Der Schöffensenat nahm ihm die Geschichte überhaupt nicht ab, verknackte den Letten zu neun Jahren unbedingter Haft (nicht rechtskräftig). Zur ungewöhnlichen Höhe der Strafe: der Balte (Verteidiger: Andreas Reiff) war vorbestraft und hatte zuletzt von einem Gericht in Riga wegen Suchtgifthandels fünf Jahre ausgefasst. Einen Monat nach der Entlassung aus dieser Haft hatte er bereits die Reise nach Brasilien angetreten ...

